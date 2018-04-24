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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1282128312841285

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
116
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:13

Re: ВТБ Банк

  ALEX66 написав:После ввода санкций против России и ее банков , изменилось что либо в работе ВТБ в Украине ?

Усох по числу відділень
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:52

  chipmunk написав:
  ALEX66 написав:После ввода санкций против России и ее банков , изменилось что либо в работе ВТБ в Украине ?

Усох по числу відділень

Да , я это уже почувствовал на себе - перевели на обслуживание в другое отделение , а моё закрыли.
А как с ликвидностью , с выдачей налички , валюты ?
Раньше было отлично , а сейчас ?
ALEX66
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:01

  ALEX66 написав:
  chipmunk написав:
  ALEX66 написав:После ввода санкций против России и ее банков , изменилось что либо в работе ВТБ в Украине ?

Усох по числу відділень

Да , я это уже почувствовал на себе - перевели на обслуживание в другое отделение , а моё закрыли.
А как с ликвидностью , с выдачей налички , валюты ?
Раньше было отлично , а сейчас ?


І зараз все добре!
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:34

Кайфуем)))

https://www.1prime.ru/finance/20180424/828752069.html
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 21:03

  Михалыч написав:https://www.1prime.ru/finance/20180424/828752069.html

Це ліквідності не прибавить. :(
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 21:09

  Михалыч написав:https://www.1prime.ru/finance/20180424/828752069.html



звідти ж -

Украина с 23 марта 2017 года на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка SBER +0,60% и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.


а де ФОрвард?
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 21:11

Re: ВТБ Банк

  greenozon написав:а де ФОрвард?

не росгос
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 21:15

  greenozon написав:
  Михалыч написав:https://www.1prime.ru/finance/20180424/828752069.html



звідти ж -

Украина с 23 марта 2017 года на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка SBER +0,60% и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.


а де ФОрвард?

А де Алла?
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 21:20

дійсно, де пані Алла :)

тут наші чорні банки в кінці таблиці
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 21:26

  Квесторе_поверніться написав:
  Михалыч написав:https://www.1prime.ru/finance/20180424/828752069.html

Це ліквідності не прибавить. :(


Пофиг, я смотрю их отчет, за счет резервов и если пустить кредиты от мамки на докапитализацию, то "живых денег" должно хватить с лихвой, что бы банк смог выполнить свои обязательства перед всеми вкладчиками включая перед юриками, а не только перед физ лицами, а ведь еще остается в банке какой то процент живых кредитов которые они выдали и которые обслуживаются исправно+недвига/залоги которые можно продать.
Если бы они думали развиваться, согласился бы с Вами, денег нет, но если они захотят уйти и рассчитаться со всеми, то денег должно хватить с лихвой на расчет со всеми, поэтому держать под фонд можно смело, а с учетом что в СМИ недавно была инфа о планируемом увеличение суммы ФГВФЛ до 600-800 тыс. грн. то можно и особо рисковым/кайфовым и больше сумму с учетом анонсированного предстоящего в 2018 начале 2019 увеличения гарантированной суммы минимум, я думаю в два раза пусть даже не до 600-800 тыс., а Шоколадному под выборы увеличат скромно раза в два сумму, бросив кость лохторату. Так что пока кайфуем и не паримся.
Михалыч
 
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