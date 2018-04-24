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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1283128412851286

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
116
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:00

Время выплаты депозита на карту

Как то поднималась тема о времени выплаты депозита на карту. Сообщаю- в 8-50 уже были на карте.(открыл ИБ). В 9-00 уже перевелись в другие банки.
lel
 
Повідомлень: 1557
З нами з: 10.12.13
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  #<1 ... 1283128412851286
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