|
|
|
ВТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 09:00
Как то поднималась тема о времени выплаты депозита на карту. Сообщаю- в 8-50 уже были на карте.(открыл ИБ). В 9-00 уже перевелись в другие банки.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 1557
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4767
|769674
|
|
|55863
|7174647
|
|
|152
|33407
|
Сер 25 кві, 2018 10:38
wig
реклама
|