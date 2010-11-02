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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 09:00
Как то поднималась тема о времени выплаты депозита на карту. Сообщаю- в 8-50 уже были на карте.(открыл ИБ). В 9-00 уже перевелись в другие банки.
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lel
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:47
не работает уже второй день, что известно?
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anis
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