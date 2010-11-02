RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1283128412851286

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:00

Время выплаты депозита на карту

Как то поднималась тема о времени выплаты депозита на карту. Сообщаю- в 8-50 уже были на карте.(открыл ИБ). В 9-00 уже перевелись в другие банки.
lel
 
Повідомлень: 1575
З нами з: 10.12.13
Подякував: 812 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:47

VTB ONLINE

не работает уже второй день, что известно?
anis
 
Повідомлень: 1576
З нами з: 22.11.15
Подякував: 75 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1283128412851286
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Alfa_Bank, BBC, makor06, mephala, V2, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5602, 5603, 5604
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
56034 7197014
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 08:59
Alfa_Bank
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 547, 548, 549
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5486 1340431
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 08:31
artemiustas
Банк Глобус 1 ... 325, 326, 327
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3267 446246
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 тра, 2018 23:41
Кассандра
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56035)
04.05.2018 09:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.