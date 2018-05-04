RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1283128412851286

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:00

Время выплаты депозита на карту

Как то поднималась тема о времени выплаты депозита на карту. Сообщаю- в 8-50 уже были на карте.(открыл ИБ). В 9-00 уже перевелись в другие банки.
lel
 
Повідомлень: 1577
З нами з: 10.12.13
Подякував: 812 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:47

VTB ONLINE

не работает уже второй день, что известно?
anis
 
Повідомлень: 1578
З нами з: 22.11.15
Подякував: 75 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:03

  anis написав:не работает уже второй день, что известно?

Моб. версия работает. Все операции проходят.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13213
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1008 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:11

  BBC написав:
  anis написав:не работает уже второй день, что известно?

Моб. версия работает. Все операции проходят.

значит у меня что-то с учеткой наверное((
т.к. с разных телефонов и ПК картина одинакова, после ввода логина и пароля, пустой экран
anis
 
Повідомлень: 1578
З нами з: 22.11.15
Подякував: 75 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:50

  anis написав:не работает уже второй день, что известно?
Только что проверил. Все работает.
Surferlox
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 19.03.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 06:58

Re: ВТБ Банк

В сентябре ВТБ сворачивается по схеме БМ
dexter
 
Повідомлень: 76
З нами з: 10.04.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 07:05

  dexter написав:В сентябре ВТБ сворачивается по схеме БМ

БМ еще тот должник,тем более не ясно как они к себе заводят бм деньги на свои счета
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10746
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 07:08

  dexter написав:В сентябре ВТБ сворачивается по схеме БМ

Окуда информация?
Квестор его ещё 2 года назад разорил и закрыл )
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Gas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 455
З нами з: 24.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1283128412851286
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey718 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
БМ БАНК 1 ... 482, 483, 484
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4832 776774
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 тра, 2018 07:57
lel
Альфа-Банк 1 ... 5604, 5605, 5606
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
56057 7200540
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 тра, 2018 00:53
Pokahontas
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3063, 3064, 3065
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30646 3779757
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 15:38
v57
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.