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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 09:00
Как то поднималась тема о времени выплаты депозита на карту. Сообщаю- в 8-50 уже были на карте.(открыл ИБ). В 9-00 уже перевелись в другие банки.
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lel
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:47
не работает уже второй день, что известно?
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anis
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:03
anis написав:
не работает уже второй день, что известно?
Моб. версия работает. Все операции проходят.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:11
BBC написав: anis написав:
не работает уже второй день, что известно?
Моб. версия работает. Все операции проходят.
значит у меня что-то с учеткой наверное((
т.к. с разных телефонов и ПК картина одинакова, после ввода логина и пароля, пустой экран
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anis
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:50
anis написав:
не работает уже второй день, что известно?
Только что проверил. Все работает.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 06:58
В сентябре ВТБ сворачивается по схеме БМ
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dexter
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Додано: Суб 05 тра, 2018 07:05
dexter написав:
В сентябре ВТБ сворачивается по схеме БМ
БМ еще тот должник,тем более не ясно как они к себе заводят бм деньги на свои счета
никому не верю
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Додано: Суб 05 тра, 2018 07:08
dexter написав:
В сентябре ВТБ сворачивается по схеме БМ
Окуда информация?
Квестор его ещё 2 года назад разорил и закрыл )
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
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Gas
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Додано: Суб 05 тра, 2018 10:54
Gas написав: dexter написав:
В сентябре ВТБ сворачивается по схеме БМ
Окуда информация?
Квестор его ещё 2 года назад разорил и закрыл )
То, что ВТБ сворачивается до 1-2 отделений в Киеве не секрет.
Пока еще есть 5 отделений... а план до конца года 1-2.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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