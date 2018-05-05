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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 тра, 2018 15:52
ishvara написав:
Подскажите, долларовый депо упал на текущий, снятие без процентов?
До 10к без
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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