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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 тра, 2018 15:52
ishvara написав:
Подскажите, долларовый депо упал на текущий, снятие без процентов?
До 10к без
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Пон 07 тра, 2018 17:11
Есть тут люди которые получали свои валютные депозиты через СВИФТ в другие банки?
Подскажите. Сколько времени идёт перевод из ВТБ в Альфу?
Сегодня закончился депо, когда примерно его ждать?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 19:06
Фантом написав:
Есть тут люди которые получали свои валютные депозиты через СВИФТ в другие банки?
Подскажите. Сколько времени идёт перевод из ВТБ в Альфу?
Сегодня закончился депо, когда примерно его ждать?
У меня в Укргазбанк пришел на следующий день до обеда.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 19:18
Фантом написав:
Есть тут люди которые получали свои валютные депозиты через СВИФТ в другие банки?
Подскажите. Сколько времени идёт перевод из ВТБ в Альфу?
Сегодня закончился депо, когда примерно его ждать?
в аллу обычно на сл. день приходит
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