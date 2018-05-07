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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 15:52

  ishvara написав:Подскажите, долларовый депо упал на текущий, снятие без процентов?

До 10к без
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:11

Re: ВТБ Банк

Есть тут люди которые получали свои валютные депозиты через СВИФТ в другие банки?
Подскажите. Сколько времени идёт перевод из ВТБ в Альфу?
Сегодня закончился депо, когда примерно его ждать?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 19:06

  Фантом написав:Есть тут люди которые получали свои валютные депозиты через СВИФТ в другие банки?
Подскажите. Сколько времени идёт перевод из ВТБ в Альфу?
Сегодня закончился депо, когда примерно его ждать?

У меня в Укргазбанк пришел на следующий день до обеда.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 19:18

  Фантом написав:Есть тут люди которые получали свои валютные депозиты через СВИФТ в другие банки?
Подскажите. Сколько времени идёт перевод из ВТБ в Альфу?
Сегодня закончился депо, когда примерно его ждать?


в аллу обычно на сл. день приходит
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