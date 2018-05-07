Додано: Пон 07 тра, 2018 17:11

Есть тут люди которые получали свои валютные депозиты через СВИФТ в другие банки?

Подскажите. Сколько времени идёт перевод из ВТБ в Альфу?

Сегодня закончился депо, когда примерно его ждать?

Кто не пьёт, тот не рискует.