|
|
|
ВТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 тра, 2018 15:52
ishvara написав:
Подскажите, долларовый депо упал на текущий, снятие без процентов?
До 10к без
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 6989
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Пон 07 тра, 2018 17:11
Есть тут люди которые получали свои валютные депозиты через СВИФТ в другие банки?
Подскажите. Сколько времени идёт перевод из ВТБ в Альфу?
Сегодня закончился депо, когда примерно его ждать?
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 976
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 тра, 2018 19:06
Фантом написав:
Есть тут люди которые получали свои валютные депозиты через СВИФТ в другие банки?
Подскажите. Сколько времени идёт перевод из ВТБ в Альфу?
Сегодня закончился депо, когда примерно его ждать?
У меня в Укргазбанк пришел на следующий день до обеда.
-
AlexTk
-
-
- Повідомлень: 352
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 тра, 2018 19:18
Фантом написав:
Есть тут люди которые получали свои валютные депозиты через СВИФТ в другие банки?
Подскажите. Сколько времени идёт перевод из ВТБ в Альфу?
Сегодня закончился депо, когда примерно его ждать?
в аллу обычно на сл. день приходит
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34206
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5434 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Пон 07 тра, 2018 20:08
А Укргазовские СВИФТ-реквизиты в банке надо спрашивать или эта информация в открытых источниках есть?
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 тра, 2018 20:40
BBC написав: Gas написав: dexter написав:
В сентябре ВТБ сворачивается по схеме БМ
Окуда информация?
Квестор его ещё 2 года назад разорил и закрыл )
То, что ВТБ сворачивается до 1-2 отделений в Киеве не секрет.
Пока еще есть 5 отделений... а план до конца года 1-2.
До конца года и до сентября все-таки разница есть,и существенная.
-
LuckyG
-
-
- Повідомлень: 500
- З нами з: 24.01.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 тра, 2018 21:14
AlexTk, IMPRINTER Спасибо. Думал дольше.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 976
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:32
LuckyG написав: Gas написав: dexter написав:
В сентябре ВТБ сворачивается по схеме БМ
То, что ВТБ сворачивается до 1-2 отделений в Киеве не секрет.
Пока еще есть 5 отделений... а план до конца года 1-2.
До конца года и до сентября все-таки разница есть,и существенная.
Сейчас у ВТБ 5 отделений, 3 из них в Киеве.
Насколько я знаю, сокращать пока не планируют.
Говорят, банк даже прибыль по отчётности первого квартала нарисовал. Правда я ещё не смотрел.
Сокращения провели очень сильные, головная контора должна быть довольна и не требовать дальнейшей оптимизации.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
-
Баблонавт
-
-
- Повідомлень: 217
- З нами з: 13.03.15
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:35
Грошей кажуть дофіга, понд баксів обіцяли видати без попереднього замовленя...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 7834
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 471 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:36
chipmunk написав:
Грошей кажуть дофіга, понд баксів обіцяли видати без попереднього замовленя...
вата всегда держала в этом плане марку
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34206
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5434 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|56134
|7209663
|
|
|30651
|3781696
|
|
|3275
|448012
|
|