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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1284128512861287

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 15:52

  ishvara написав:Подскажите, долларовый депо упал на текущий, снятие без процентов?

До 10к без
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:11

Re: ВТБ Банк

Есть тут люди которые получали свои валютные депозиты через СВИФТ в другие банки?
Подскажите. Сколько времени идёт перевод из ВТБ в Альфу?
Сегодня закончился депо, когда примерно его ждать?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 19:06

  Фантом написав:Есть тут люди которые получали свои валютные депозиты через СВИФТ в другие банки?
Подскажите. Сколько времени идёт перевод из ВТБ в Альфу?
Сегодня закончился депо, когда примерно его ждать?

У меня в Укргазбанк пришел на следующий день до обеда.
AlexTk
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 19:18

  Фантом написав:Есть тут люди которые получали свои валютные депозиты через СВИФТ в другие банки?
Подскажите. Сколько времени идёт перевод из ВТБ в Альфу?
Сегодня закончился депо, когда примерно его ждать?


в аллу обычно на сл. день приходит
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:08

А Укргазовские СВИФТ-реквизиты в банке надо спрашивать или эта информация в открытых источниках есть?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:40

  BBC написав:
  Gas написав:
  dexter написав:В сентябре ВТБ сворачивается по схеме БМ

Окуда информация?
Квестор его ещё 2 года назад разорил и закрыл )

То, что ВТБ сворачивается до 1-2 отделений в Киеве не секрет.
Пока еще есть 5 отделений... а план до конца года 1-2.

До конца года и до сентября все-таки разница есть,и существенная.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:14

Re: ВТБ Банк

AlexTk, IMPRINTER Спасибо. Думал дольше.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:32

  LuckyG написав:
  Gas написав:
  dexter написав:В сентябре ВТБ сворачивается по схеме БМ

То, что ВТБ сворачивается до 1-2 отделений в Киеве не секрет.
Пока еще есть 5 отделений... а план до конца года 1-2.

До конца года и до сентября все-таки разница есть,и существенная.

Сейчас у ВТБ 5 отделений, 3 из них в Киеве.
Насколько я знаю, сокращать пока не планируют.
Говорят, банк даже прибыль по отчётности первого квартала нарисовал. Правда я ещё не смотрел.
Сокращения провели очень сильные, головная контора должна быть довольна и не требовать дальнейшей оптимизации.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:35

Re: ВТБ Банк

Грошей кажуть дофіга, понд баксів обіцяли видати без попереднього замовленя...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:36

  chipmunk написав:Грошей кажуть дофіга, понд баксів обіцяли видати без попереднього замовленя...


вата всегда держала в этом плане марку
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IMPRINTER
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