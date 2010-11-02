RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1285128612871288

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:03

  dexter написав:В сентябре ВТБ сворачивается по схеме БМ

А нам всё равно, а нам все равно,
не боимся мы Фонда и НБУ.
Жадность есть у нас - в самый жуткий час
мы валютную косим трын-траву :D


Сегодня продлилась в $$$$ еще на год :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3201
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1068 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1285128612871288
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, qwerty2015, slasva і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3064, 3065, 3066
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30656 3781944
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 17:35
бульбик
Альфа-Банк 1 ... 5612, 5613, 5614
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
56139 7210251
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 16:51
Карамболь
Банк Глобус 1 ... 326, 327, 328
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3275 448074
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 13:31
GrafBV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron