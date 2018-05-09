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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1285128612871288

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:03

  dexter написав:В сентябре ВТБ сворачивается по схеме БМ

А нам всё равно, а нам все равно,
не боимся мы Фонда и НБУ.
Жадность есть у нас - в самый жуткий час
мы валютную косим трын-траву :D


Сегодня продлилась в $$$$ еще на год :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:14

  dexter написав:В сентябре ВТБ сворачивается по схеме БМ
Поконкретнее пожалуйста : ) Было бы отлично.
Жизнь - Родине, честь - никому
Surferlox
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