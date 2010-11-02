А нам всё равно, а нам все равно,
не боимся мы Фонда и НБУ.
Жадность есть у нас - в самый жуткий час
мы валютную косим трын-траву
Сегодня продлилась в $$$$ еще на год
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 тра, 2018 17:03
А нам всё равно, а нам все равно,
не боимся мы Фонда и НБУ.
Жадность есть у нас - в самый жуткий час
мы валютную косим трын-траву
Сегодня продлилась в $$$$ еще на год
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:14
Жизнь - Родине, честь - никому
Додано: Чет 10 тра, 2018 19:40
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