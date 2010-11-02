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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1285128612871288

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:03

  dexter написав:В сентябре ВТБ сворачивается по схеме БМ

А нам всё равно, а нам все равно,
не боимся мы Фонда и НБУ.
Жадность есть у нас - в самый жуткий час
мы валютную косим трын-траву :D


Сегодня продлилась в $$$$ еще на год :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:14

  dexter написав:В сентябре ВТБ сворачивается по схеме БМ
Поконкретнее пожалуйста : ) Было бы отлично.
Жизнь - Родине, честь - никому
Surferlox
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:40

  Surferlox написав:
  dexter написав:В сентябре ВТБ сворачивается по схеме БМ
Поконкретнее пожалуйста : ) Было бы отлично.


Зразу попустить, чи потрібний час :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:20

Re: ВТБ Банк

Какие новости по ВТБ в регионах, Киеве, в которых еще банк функционирует о дальнейшей работе?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:30

  ruvex написав:Какие новости по ВТБ в регионах, Киеве, в которых еще банк функционирует о дальнейшей работе?

В Киеве работает. Ажиотажа нет. Все операции выполняются, в т.ч. открытие новых депозитов. Но менеджеры не предлагают пролонгировать вклад, а предлагают его забирать, но не настаивают на этом. Настроение у персонала "чемоданное".
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:17

  BBC написав:
  ruvex написав:Какие новости по ВТБ в регионах, Киеве, в которых еще банк функционирует о дальнейшей работе?

В Киеве работает. Ажиотажа нет. Все операции выполняются, в т.ч. открытие новых депозитов. Но менеджеры не предлагают пролонгировать вклад, а предлагают его забирать, но не настаивают на этом. Настроение у персонала "чемоданное".

В Киеве пока три отделения
Интересно до конца года не уйдут
У меня последний вклад в ноябре заканчивается
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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