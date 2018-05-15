А нам всё равно, а нам все равно,
не боимся мы Фонда и НБУ.
Жадность есть у нас - в самый жуткий час
мы валютную косим трын-траву
Сегодня продлилась в $$$$ еще на год
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 тра, 2018 17:03
А нам всё равно, а нам все равно,
не боимся мы Фонда и НБУ.
Жадность есть у нас - в самый жуткий час
мы валютную косим трын-траву
Сегодня продлилась в $$$$ еще на год
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:14
Жизнь - Родине, честь - никому
Додано: Чет 10 тра, 2018 19:40
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:20
Re: ВТБ Банк
Какие новости по ВТБ в регионах, Киеве, в которых еще банк функционирует о дальнейшей работе?
Black Jack - White Business
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:30
В Киеве работает. Ажиотажа нет. Все операции выполняются, в т.ч. открытие новых депозитов. Но менеджеры не предлагают пролонгировать вклад, а предлагают его забирать, но не настаивают на этом. Настроение у персонала "чемоданное".
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 14 тра, 2018 22:17
В Киеве пока три отделения
Интересно до конца года не уйдут
У меня последний вклад в ноябре заканчивается
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Вів 15 тра, 2018 07:41
Re: ВТБ Банк
печалька. у меня в августе два заканчиваются
Додано: Вів 15 тра, 2018 17:07
...Вона нагадала, що «БМ Банк» вже прийняв рішення про самоліквідацію. «Ми бачимо, що цим же шляхом йде ВТБ – він вже більше року працює в напрямку згортання своєї діяльності», - додала К. Рожкова.
+50грн !
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Додано: Вів 15 тра, 2018 18:31
Re: ВТБ Банк
Додано: Сер 16 тра, 2018 14:07
Звонили по поводу заканчивающегося вклада, предлагали переоформить. На вопрос: "Вы же вроде закрываетесь?" ответили: "Вроде нет". )) Харьков.
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