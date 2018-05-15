RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1286128712881289

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:39

На офсайті новин за останній місяць - нуль
дивно
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2018
З нами з: 01.06.14
Подякував: 160 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1286128712881289
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, angler, dengon, Flamingo, jay2004, lubopytnaya, Stringer, TASCOMBANK, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 555, 556, 557
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5566 1350783
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 тра, 2018 15:55
iamdimon
Альфа-Банк 1 ... 5624, 5625, 5626
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
56254 7231704
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 тра, 2018 15:55
Flamingo
БМ БАНК 1 ... 485, 486, 487
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4860 782257
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 тра, 2018 15:42
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.