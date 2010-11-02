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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1286128712881289

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:39

На офсайті новин за останній місяць - нуль
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 18:39

  Тракторист написав:
  Scotch написав:В ручном режиме,тогда надо быть готовым ехать в Киев,до окончания последнего вклада в октябре,может больше не остаться отделений.Будем надеяться,что свифт не отключат.

до конца этого года как минимум одно отделение останется...

По закрытию... Акция от ВТБ для клиентов БМ. Гр. депо открывают на год,а вот валютные - только до 180 дней...
THB
 
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