На офсайті новин за останній місяць - нуль
дивно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 тра, 2018 15:39
На офсайті новин за останній місяць - нуль
дивно
+50грн !
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Додано: Сер 16 тра, 2018 18:39
По закрытию... Акция от ВТБ для клиентов БМ. Гр. депо открывают на год,а вот валютные - только до 180 дней...
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