RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1286128712881289

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:39

На офсайті новин за останній місяць - нуль
дивно
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2022
З нами з: 01.06.14
Подякував: 160 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 18:39

  Тракторист написав:
  Scotch написав:В ручном режиме,тогда надо быть готовым ехать в Киев,до окончания последнего вклада в октябре,может больше не остаться отделений.Будем надеяться,что свифт не отключат.

до конца этого года как минимум одно отделение останется...

По закрытию... Акция от ВТБ для клиентов БМ. Гр. депо открывают на год,а вот валютные - только до 180 дней...
THB
 
Повідомлень: 480
З нами з: 22.07.16
Подякував: 77 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 15:46

Ещё раз повторю своё сообщение от 8 мая.

Сейчас у ВТБ 5 отделений, 3 из них в Киеве: центральное, на проспекте Победы и на метро Олимпийская.
По одному отделению в Харькове и Днепропетровске.
Насколько я знаю, сокращать пока ничего не планируют.
Банк по отчётности первого квартала - прибыльный.

Сокращения ранее провели очень сильные, московская головная контора должна быть довольна и не требовать дальнейшей оптимизации.
Далее всё от политики зависит.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
Повідомлень: 224
З нами з: 13.03.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:22

  Баблонавт написав:Ещё раз повторю своё сообщение от 8 мая.

Сейчас у ВТБ 5 отделений, 3 из них в Киеве: центральное, на проспекте Победы и на метро Олимпийская.
По одному отделению в Харькове и Днепропетровске.
Насколько я знаю, сокращать пока ничего не планируют.
Банк по отчётности первого квартала - прибыльный.

Сокращения ранее провели очень сильные, московская головная контора должна быть довольна и не требовать дальнейшей оптимизации.
Далее всё от политики зависит.

Для чого банці так багато відділень?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24561
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1286128712881289
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, myan61 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 556, 557, 558
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5572 1351733
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 тра, 2018 16:41
justit
Альфа-Банк 1 ... 5627, 5628, 5629
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
56287 7234994
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 тра, 2018 16:34
barabass
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3071, 3072, 3073
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30722 3791381
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 тра, 2018 15:40
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.