На офсайті новин за останній місяць - нуль
дивно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 тра, 2018 15:39
На офсайті новин за останній місяць - нуль
дивно
+50грн !
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Додано: Сер 16 тра, 2018 18:39
По закрытию... Акция от ВТБ для клиентов БМ. Гр. депо открывают на год,а вот валютные - только до 180 дней...
Додано: Чет 17 тра, 2018 15:46
Ещё раз повторю своё сообщение от 8 мая.
Сейчас у ВТБ 5 отделений, 3 из них в Киеве: центральное, на проспекте Победы и на метро Олимпийская.
По одному отделению в Харькове и Днепропетровске.
Насколько я знаю, сокращать пока ничего не планируют.
Банк по отчётности первого квартала - прибыльный.
Сокращения ранее провели очень сильные, московская головная контора должна быть довольна и не требовать дальнейшей оптимизации.
Далее всё от политики зависит.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:22
Для чого банці так багато відділень?
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