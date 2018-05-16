На офсайті новин за останній місяць - нуль
дивно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 тра, 2018 15:39
На офсайті новин за останній місяць - нуль
дивно
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Додано: Сер 16 тра, 2018 18:39
По закрытию... Акция от ВТБ для клиентов БМ. Гр. депо открывают на год,а вот валютные - только до 180 дней...
Додано: Чет 17 тра, 2018 15:46
Ещё раз повторю своё сообщение от 8 мая.
Сейчас у ВТБ 5 отделений, 3 из них в Киеве: центральное, на проспекте Победы и на метро Олимпийская.
По одному отделению в Харькове и Днепропетровске.
Насколько я знаю, сокращать пока ничего не планируют.
Банк по отчётности первого квартала - прибыльный.
Сокращения ранее провели очень сильные, московская головная контора должна быть довольна и не требовать дальнейшей оптимизации.
Далее всё от политики зависит.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:22
Для чого банці так багато відділень?
Додано: Чет 17 тра, 2018 18:28
невиконання банком ВТБ умов додаткової угоди
greenozon 04.05.2018 у мене закінчився вклад у валюті.Оскільки банк закрив своє відділення у Львові,була укладена додаткова угода,у якій зазначено реквізити депозитного рахунку у Ощадбанку для переказу SWIFT. До сих пір банк гроші не переказав,а депозит закінчився.Вибачився...і їдьте у Київ для отримання своїх грошей або оформляйте довіренність на іншу особу.Робіть висновки.Я буду змушена звертатися у суд.
Додано: Чет 17 тра, 2018 19:21
Re: ВТБ Банк
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 17 тра, 2018 19:30
Десь проскакувало інтервью прєдседателя ВіТБ що до кінця року (вже лишилось пів року) залишать 1 відділення на всю неньку
+50грн !
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Додано: Чет 17 тра, 2018 19:51
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