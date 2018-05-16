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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1286128712881289

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:39

На офсайті новин за останній місяць - нуль
дивно
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 18:39

  Тракторист написав:
  Scotch написав:В ручном режиме,тогда надо быть готовым ехать в Киев,до окончания последнего вклада в октябре,может больше не остаться отделений.Будем надеяться,что свифт не отключат.

до конца этого года как минимум одно отделение останется...

По закрытию... Акция от ВТБ для клиентов БМ. Гр. депо открывают на год,а вот валютные - только до 180 дней...
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 15:46

Ещё раз повторю своё сообщение от 8 мая.

Сейчас у ВТБ 5 отделений, 3 из них в Киеве: центральное, на проспекте Победы и на метро Олимпийская.
По одному отделению в Харькове и Днепропетровске.
Насколько я знаю, сокращать пока ничего не планируют.
Банк по отчётности первого квартала - прибыльный.

Сокращения ранее провели очень сильные, московская головная контора должна быть довольна и не требовать дальнейшей оптимизации.
Далее всё от политики зависит.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:22

  Баблонавт написав:Ещё раз повторю своё сообщение от 8 мая.

Сейчас у ВТБ 5 отделений, 3 из них в Киеве: центральное, на проспекте Победы и на метро Олимпийская.
По одному отделению в Харькове и Днепропетровске.
Насколько я знаю, сокращать пока ничего не планируют.
Банк по отчётности первого квартала - прибыльный.

Сокращения ранее провели очень сильные, московская головная контора должна быть довольна и не требовать дальнейшей оптимизации.
Далее всё от политики зависит.

Для чого банці так багато відділень?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:28

невиконання банком ВТБ умов додаткової угоди

greenozon 04.05.2018 у мене закінчився вклад у валюті.Оскільки банк закрив своє відділення у Львові,була укладена додаткова угода,у якій зазначено реквізити депозитного рахунку у Ощадбанку для переказу SWIFT. До сих пір банк гроші не переказав,а депозит закінчився.Вибачився...і їдьте у Київ для отримання своїх грошей або оформляйте довіренність на іншу особу.Робіть висновки.Я буду змушена звертатися у суд.
89geld89
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:13

Баблонавт

Да я только за.
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:21

Re: ВТБ Банк

  Квесторе_поверніться написав:Для чого банці так багато відділень?

Для зручності клієнтів
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:30

Десь проскакувало інтервью прєдседателя ВіТБ що до кінця року (вже лишилось пів року) залишать 1 відділення на всю неньку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:34

greenozon меньше народа - больше кислорода и бабосов...
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:51

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Для чого банці так багато відділень?

Для зручності клієнтів

В Києві ще 2 можна закрити...незручності незначні.
Банка не кредитує...а % по депо слід платити...одні збитки.
Квесторе_поверніться
 
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