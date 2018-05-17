Ув. представитель банка.
На сайте банка в реквизитах указано "ПАТ «ВТБ БАНК»"
В реестре юрлиц я обнаружил "АТ "ВТБ БАНК"
Какое название правильное?
Спасибо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:31
Реквизиты
Ув. представитель банка.
На сайте банка в реквизитах указано "ПАТ «ВТБ БАНК»"
В реестре юрлиц я обнаружил "АТ "ВТБ БАНК"
Какое название правильное?
Спасибо.
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