Ув. представитель банка.
На сайте банка в реквизитах указано "ПАТ «ВТБ БАНК»"
В реестре юрлиц я обнаружил "АТ "ВТБ БАНК"
Какое название правильное?
Спасибо.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:31
Реквизиты
Ув. представитель банка.
На сайте банка в реквизитах указано "ПАТ «ВТБ БАНК»"
В реестре юрлиц я обнаружил "АТ "ВТБ БАНК"
Какое название правильное?
Спасибо.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:58
Ви виграєте компенсацію дороги до Київа і назад в кращому разі плюс витрати на адвоката, якщо такого залучатимете, та компенсацію судового збору. Хоча особисто я не пам'ятаю в додугоді якихось санкцій за невиконання договору, тому можливий варіант судового рішення - зобов'язати втб провести свіфт-платіж і сплатити 3% річних за час затримки.
І ще мені цікаво чи присилатиме юриста втб на суд чи вже всіх поскорочував?
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:27
А чем аргументируют? Вроде раньше отправляли СВИФТы без проблем.
Или приостановили это дело в целях оптимизации?
Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:39
Судя по аватарке,Буратино - это Ваш дальний родственник ?
Тогда Вам по рассказам ваших предков должно быть известно про инцидент в стране Дураков,когда Буратино был пойман и подвешен вниз головой Лисой Алисой и Котом Базилио,а вся его вина заключалась в том,что у него было что взять.
Шутка юмора,сходство с персонажами - по усмотрению каждого,но согласитесь,что-то в этом с нынешними реалиями есть.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:43
странно. менеджеры моего отделения оформляли свифтовки только на текущие счета в других банках. на что либо другое оформлять перевод категорически отказывались.
отказ сделать свифт чем аргументировали то?
|