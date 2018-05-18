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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1287128812891290

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:31

Реквизиты

Ув. представитель банка.
На сайте банка в реквизитах указано "ПАТ «ВТБ БАНК»"
В реестре юрлиц я обнаружил "АТ "ВТБ БАНК"
Какое название правильное?
Спасибо.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:58

  89geld89 написав:greenozon 04.05.2018 у мене закінчився вклад у валюті.Оскільки банк закрив своє відділення у Львові,була укладена додаткова угода,у якій зазначено реквізити депозитного рахунку у Ощадбанку для переказу SWIFT. До сих пір банк гроші не переказав,а депозит закінчився.Вибачився...і їдьте у Київ для отримання своїх грошей або оформляйте довіренність на іншу особу.Робіть висновки.Я буду змушена звертатися у суд.


Ви виграєте компенсацію дороги до Київа і назад в кращому разі плюс витрати на адвоката, якщо такого залучатимете, та компенсацію судового збору. Хоча особисто я не пам'ятаю в додугоді якихось санкцій за невиконання договору, тому можливий варіант судового рішення - зобов'язати втб провести свіфт-платіж і сплатити 3% річних за час затримки.
І ще мені цікаво чи присилатиме юриста втб на суд чи вже всіх поскорочував?
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:27

  89geld89 написав:greenozon 04.05.2018 у мене закінчився вклад у валюті.Оскільки банк закрив своє відділення у Львові,була укладена додаткова угода,у якій зазначено реквізити депозитного рахунку у Ощадбанку для переказу SWIFT. До сих пір банк гроші не переказав,а депозит закінчився.Вибачився...і їдьте у Київ для отримання своїх грошей або оформляйте довіренність на іншу особу.Робіть висновки.Я буду змушена звертатися у суд.

А чем аргументируют? Вроде раньше отправляли СВИФТы без проблем.
Или приостановили это дело в целях оптимизации?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:39

  lubopytnaya написав:
  dexter написав:В сентябре ВТБ сворачивается по схеме БМ

А нам всё равно, а нам все равно,
не боимся мы Фонда и НБУ.
Жадность есть у нас - в самый жуткий час
мы валютную косим трын-траву :D


Сегодня продлилась в $$$$ еще на год :wink:

Судя по аватарке,Буратино - это Ваш дальний родственник ? :D
Тогда Вам по рассказам ваших предков должно быть известно про инцидент в стране Дураков,когда Буратино был пойман и подвешен вниз головой Лисой Алисой и Котом Базилио,а вся его вина заключалась в том,что у него было что взять. :evil:

Шутка юмора,сходство с персонажами - по усмотрению каждого,но согласитесь,что-то в этом с нынешними реалиями есть.
Тихон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:43

  89geld89 написав:greenozon 04.05.2018 у мене закінчився вклад у валюті.Оскільки банк закрив своє відділення у Львові,була укладена додаткова угода,у якій зазначено реквізити депозитного рахунку у Ощадбанку для переказу SWIFT. До сих пір банк гроші не переказав,а депозит закінчився.Вибачився...і їдьте у Київ для отримання своїх грошей або оформляйте довіренність на іншу особу.Робіть висновки.Я буду змушена звертатися у суд.

странно. менеджеры моего отделения оформляли свифтовки только на текущие счета в других банках. на что либо другое оформлять перевод категорически отказывались.
отказ сделать свифт чем аргументировали то?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:39

  Сибарит написав:Ув. представитель банка.
На сайте банка в реквизитах указано "ПАТ «ВТБ БАНК»"
В реестре юрлиц я обнаружил "АТ "ВТБ БАНК"
Какое название правильное?
Спасибо.

уже больше 3 лет как ПАТ...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:02

  Тракторист написав:
  Сибарит написав:Ув. представитель банка.
На сайте банка в реквизитах указано "ПАТ «ВТБ БАНК»"
В реестре юрлиц я обнаружил "АТ "ВТБ БАНК"
Какое название правильное?
Спасибо.

уже больше 3 лет как ПАТ...

Мимо меня пробежала информация, что с сегодняшнего дня опять АТ.
Попытался проверить из альтернативного источника, но оказалось, что представителя банка забанили еще в феврале :(
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:18

  Betis_ck написав:
  89geld89 написав:greenozon 04.05.2018 у мене закінчився вклад у валюті.Оскільки банк закрив своє відділення у Львові,була укладена додаткова угода,у якій зазначено реквізити депозитного рахунку у Ощадбанку для переказу SWIFT. До сих пір банк гроші не переказав,а депозит закінчився.Вибачився...і їдьте у Київ для отримання своїх грошей або оформляйте довіренність на іншу особу.Робіть висновки.Я буду змушена звертатися у суд.


Ви виграєте компенсацію дороги до Київа і назад в кращому разі плюс витрати на адвоката, якщо такого залучатимете, та компенсацію судового збору. Хоча особисто я не пам'ятаю в додугоді якихось санкцій за невиконання договору, тому можливий варіант судового рішення - зобов'язати втб провести свіфт-платіж і сплатити 3% річних за час затримки.
І ще мені цікаво чи присилатиме юриста втб на суд чи вже всіх поскорочував?

А втрачена вигода?
Квесторе_поверніться
 
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