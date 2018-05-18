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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:31
Ув. представитель банка.
На сайте банка в реквизитах указано "ПАТ «ВТБ БАНК»"
В реестре юрлиц я обнаружил "АТ "ВТБ БАНК"
Какое название правильное?
Спасибо.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:58
89geld89 написав:greenozon
04.05.2018 у мене закінчився вклад у валюті.Оскільки банк закрив своє відділення у Львові,була укладена додаткова угода,у якій зазначено реквізити депозитного рахунку у Ощадбанку для переказу SWIFT. До сих пір банк гроші не переказав,а депозит закінчився.Вибачився...і їдьте у Київ для отримання своїх грошей або оформляйте довіренність на іншу особу.Робіть висновки.Я буду змушена звертатися у суд.
Ви виграєте компенсацію дороги до Київа і назад в кращому разі плюс витрати на адвоката, якщо такого залучатимете, та компенсацію судового збору. Хоча особисто я не пам'ятаю в додугоді якихось санкцій за невиконання договору, тому можливий варіант судового рішення - зобов'язати втб провести свіфт-платіж і сплатити 3% річних за час затримки.
І ще мені цікаво чи присилатиме юриста втб на суд чи вже всіх поскорочував?
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489
. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:27
89geld89 написав:greenozon
04.05.2018 у мене закінчився вклад у валюті.Оскільки банк закрив своє відділення у Львові,була укладена додаткова угода,у якій зазначено реквізити депозитного рахунку у Ощадбанку для переказу SWIFT. До сих пір банк гроші не переказав,а депозит закінчився.Вибачився...і їдьте у Київ для отримання своїх грошей або оформляйте довіренність на іншу особу.Робіть висновки.Я буду змушена звертатися у суд.
А чем аргументируют? Вроде раньше отправляли СВИФТы без проблем.
Или приостановили это дело в целях оптимизации?
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:39
lubopytnaya написав: dexter написав:
В сентябре ВТБ сворачивается по схеме БМ
А нам всё равно, а нам все равно,
не боимся мы Фонда и НБУ.
Жадность есть у нас - в самый жуткий час
мы валютную косим трын-траву
Сегодня продлилась в $$$$ еще на год
Судя по аватарке,Буратино - это Ваш дальний родственник ?
Тогда Вам по рассказам ваших предков должно быть известно про инцидент в стране Дураков,когда Буратино был пойман и подвешен вниз головой Лисой Алисой и Котом Базилио,а вся его вина заключалась в том,что у него было что взять.
Шутка юмора,сходство с персонажами - по усмотрению каждого,но согласитесь,что-то в этом с нынешними реалиями есть.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:43
89geld89 написав:greenozon
04.05.2018 у мене закінчився вклад у валюті.Оскільки банк закрив своє відділення у Львові,була укладена додаткова угода,у якій зазначено реквізити депозитного рахунку у Ощадбанку для переказу SWIFT. До сих пір банк гроші не переказав,а депозит закінчився.Вибачився...і їдьте у Київ для отримання своїх грошей або оформляйте довіренність на іншу особу.Робіть висновки.Я буду змушена звертатися у суд.
странно. менеджеры моего отделения оформляли свифтовки только на текущие счета в других банках. на что либо другое оформлять перевод категорически отказывались.
отказ сделать свифт чем аргументировали то?
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:39
Сибарит написав:
Ув. представитель банка.
На сайте банка в реквизитах указано "ПАТ «ВТБ БАНК»"
В реестре юрлиц я обнаружил "АТ "ВТБ БАНК"
Какое название правильное?
Спасибо.
уже больше 3 лет как ПАТ...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:02
Тракторист написав: Сибарит написав:
Ув. представитель банка.
На сайте банка в реквизитах указано "ПАТ «ВТБ БАНК»"
В реестре юрлиц я обнаружил "АТ "ВТБ БАНК"
Какое название правильное?
Спасибо.
уже больше 3 лет как ПАТ...
Мимо меня пробежала информация, что с сегодняшнего дня опять АТ.
Попытался проверить из альтернативного источника, но оказалось, что представителя банка забанили еще в феврале
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:18
Betis_ck написав: 89geld89 написав:greenozon
04.05.2018 у мене закінчився вклад у валюті.Оскільки банк закрив своє відділення у Львові,була укладена додаткова угода,у якій зазначено реквізити депозитного рахунку у Ощадбанку для переказу SWIFT. До сих пір банк гроші не переказав,а депозит закінчився.Вибачився...і їдьте у Київ для отримання своїх грошей або оформляйте довіренність на іншу особу.Робіть висновки.Я буду змушена звертатися у суд.
Ви виграєте компенсацію дороги до Київа і назад в кращому разі плюс витрати на адвоката, якщо такого залучатимете, та компенсацію судового збору. Хоча особисто я не пам'ятаю в додугоді якихось санкцій за невиконання договору, тому можливий варіант судового рішення - зобов'язати втб провести свіфт-платіж і сплатити 3% річних за час затримки.
І ще мені цікаво чи присилатиме юриста втб на суд чи вже всіх поскорочував?
А втрачена вигода?
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:02
Сибарит написав: Тракторист написав: Сибарит написав:
Ув. представитель банка.
На сайте банка в реквизитах указано "ПАТ «ВТБ БАНК»"
В реестре юрлиц я обнаружил "АТ "ВТБ БАНК"
Какое название правильное?
Спасибо.
уже больше 3 лет как ПАТ...
Мимо меня пробежала информация, что с сегодняшнего дня опять АТ.
Попытался проверить из альтернативного источника, но оказалось, что представителя банка забанили еще в феврале
На ГЛ не пробовали звонить?
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:15
ruvex написав:
На ГЛ не пробовали звонить?
Нет. Я предпочитаю текстовую информацию, представленную публично. Желательно, из нескольких источников.
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