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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1288128912901291

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:28

  Сибарит написав:
  ruvex написав:На ГЛ не пробовали звонить?

Нет. Я предпочитаю текстовую информацию, представленную публично. Желательно, из нескольких источников.

На безрыбье и рак рыба.
Тогда только письменный официальный запрос в правление.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:47

Re: ВТБ Банк

Ребята, а сейчас лукапы на горячке говорят? А то мне попался один очень тяжёлый товарищ, только через платное СМС говорит. Они, мол в блокировке назначение платежа не видят.
Я когда-то подвязывал карты к Бильше без всяких платных смс, но уже не помню как.
В ИБ блока не видно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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  #<1 ... 1288128912901291
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