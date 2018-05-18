Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:47

Ребята, а сейчас лукапы на горячке говорят? А то мне попался один очень тяжёлый товарищ, только через платное СМС говорит. Они, мол в блокировке назначение платежа не видят.

Я когда-то подвязывал карты к Бильше без всяких платных смс, но уже не помню как.

В ИБ блока не видно.

Кто не пьёт, тот не рискует.