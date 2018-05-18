На безрыбье и рак рыба.
Тогда только письменный официальный запрос в правление.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:28
На безрыбье и рак рыба.
Тогда только письменный официальный запрос в правление.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:47
Re: ВТБ Банк
Ребята, а сейчас лукапы на горячке говорят? А то мне попался один очень тяжёлый товарищ, только через платное СМС говорит. Они, мол в блокировке назначение платежа не видят.
Я когда-то подвязывал карты к Бильше без всяких платных смс, но уже не помню как.
В ИБ блока не видно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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