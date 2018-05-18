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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:28
Сибарит написав: ruvex написав:
На ГЛ не пробовали звонить?
Нет. Я предпочитаю текстовую информацию, представленную публично. Желательно, из нескольких источников.
На безрыбье и рак рыба.
Тогда только письменный официальный запрос в правление.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:47
Ребята, а сейчас лукапы на горячке говорят? А то мне попался один очень тяжёлый товарищ, только через платное СМС говорит. Они, мол в блокировке назначение платежа не видят.
Я когда-то подвязывал карты к Бильше без всяких платных смс, но уже не помню как.
В ИБ блока не видно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Суб 19 тра, 2018 12:59
89geld89 написав:greenozon
04.05.2018 у мене закінчився вклад у валюті.Оскільки банк закрив своє відділення у Львові,була укладена додаткова угода,у якій зазначено реквізити депозитного рахунку у Ощадбанку для переказу SWIFT. До сих пір банк гроші не переказав,а депозит закінчився.Вибачився...і їдьте у Київ для отримання своїх грошей або оформляйте довіренність на іншу особу.Робіть висновки.Я буду змушена звертатися у суд.
Может дело просто в технической ошибке,и у вас в дополнительном договоре указан номер депозитного счёта,вместо текущего?Тогда это ошибка сотрудника банка.Проверьте доп.соглашение,номер счёта 2620,или другой?ВТБ свифтует только на текущие,никаких карточных или депозитных счетов...
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Додано: Суб 19 тра, 2018 13:36
89geld89 написав:greenozon
04.05.2018 у мене закінчився вклад у валюті.Оскільки банк закрив своє відділення у Львові,була укладена додаткова угода,у якій зазначено реквізити депозитного рахунку
у Ощадбанку для переказу SWIFT. До сих пір банк гроші не переказав,а депозит закінчився.Вибачився...і їдьте у Київ для отримання своїх грошей або оформляйте довіренність на іншу особу.Робіть висновки.Я буду змушена звертатися у суд.
Жоден банк вам SWIFT не відправить на депозитний рахунок ; тільки поточний
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Суб 19 тра, 2018 14:57
Неправда, можно отправить SWIFT перевод как на депозитный счет так и на карточный, мне в Ощад на Капитал счет 2935 (2630-по новому плану счетов) под старые сладкие проценты прекрасно отправляли и неоднократно например Мега, а ВТБ в Приват на карточный 2625 отправлял депо закончившийся с процентами и все доходило SWIFT переводом, что в Ощаде на депозитный, что в Привате на карточный .
Востаннє редагувалось Михалыч
в Суб 19 тра, 2018 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 тра, 2018 14:58
Михалыч написав:
а ВТБ в Приват на карточный 2625
Шутник вы однако.
Приват и 2625
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 19 тра, 2018 15:00
BBC написав: Михалыч написав:
а ВТБ в Приват на карточный 2625
Шутник вы однако.
Приват и 2625
Мне выписка вам выложить с карты для выплат Привата или выписку с Ощада 2635 вклад Капитал?
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