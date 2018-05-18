На безрыбье и рак рыба.
Тогда только письменный официальный запрос в правление.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:28
На безрыбье и рак рыба.
Тогда только письменный официальный запрос в правление.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:47
Re: ВТБ Банк
Ребята, а сейчас лукапы на горячке говорят? А то мне попался один очень тяжёлый товарищ, только через платное СМС говорит. Они, мол в блокировке назначение платежа не видят.
Я когда-то подвязывал карты к Бильше без всяких платных смс, но уже не помню как.
В ИБ блока не видно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 19 тра, 2018 12:59
Может дело просто в технической ошибке,и у вас в дополнительном договоре указан номер депозитного счёта,вместо текущего?Тогда это ошибка сотрудника банка.Проверьте доп.соглашение,номер счёта 2620,или другой?ВТБ свифтует только на текущие,никаких карточных или депозитных счетов...
Додано: Суб 19 тра, 2018 13:36
Жоден банк вам SWIFT не відправить на депозитний рахунок ; тільки поточний
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 19 тра, 2018 14:57
Re: ВТБ Банк
Неправда, можно отправить SWIFT перевод как на депозитный счет так и на карточный, мне в Ощад на Капитал счет 2935 (2630-по новому плану счетов) под старые сладкие проценты прекрасно отправляли и неоднократно например Мега, а ВТБ в Приват на карточный 2625 отправлял депо закончившийся с процентами и все доходило SWIFT переводом, что в Ощаде на депозитный, что в Привате на карточный .
Востаннє редагувалось Михалыч в Суб 19 тра, 2018 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 19 тра, 2018 14:58
Re: ВТБ Банк
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 19 тра, 2018 15:00
Додано: Суб 19 тра, 2018 15:41
В Привате нельзя перечислить на 2625, эти счета клиентам не доступны.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 19 тра, 2018 17:08
Re: ВТБ Банк
Пипец, значит они по вашему мне персональный гешефт делают, я кроме SWIFT переводов на карту для выплат в Привате получаю еще и переводы вестерн, маниграм, риа, причем самый цимес, что такие переводы можно получить сидя дома через Приват 24, зачисляются мгновенно и они даже не снимают 0,5 % как при зачисление на карту для выплат SWIFT переводов, потом идешь когда надо/есть время и снимаешь с карты
P.S. хотя черт его знает, посмотрел реквизиты для SWIFT перевода в Приват 24 именно на них слал указав номер карты, в Приват 24 можно сформировать автоматом реквизиты для каждой карты и в них не пишется номер счета, а пишется номер карты, но это не меняет того факта, что SWIFT перевод доходит и прекрасно зачисляется в Привате на карту/карт счет.
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