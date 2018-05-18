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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1288128912901291

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:28

  Сибарит написав:
  ruvex написав:На ГЛ не пробовали звонить?

Нет. Я предпочитаю текстовую информацию, представленную публично. Желательно, из нескольких источников.

На безрыбье и рак рыба.
Тогда только письменный официальный запрос в правление.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:47

Re: ВТБ Банк

Ребята, а сейчас лукапы на горячке говорят? А то мне попался один очень тяжёлый товарищ, только через платное СМС говорит. Они, мол в блокировке назначение платежа не видят.
Я когда-то подвязывал карты к Бильше без всяких платных смс, но уже не помню как.
В ИБ блока не видно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 12:59

  89geld89 написав:greenozon 04.05.2018 у мене закінчився вклад у валюті.Оскільки банк закрив своє відділення у Львові,була укладена додаткова угода,у якій зазначено реквізити депозитного рахунку у Ощадбанку для переказу SWIFT. До сих пір банк гроші не переказав,а депозит закінчився.Вибачився...і їдьте у Київ для отримання своїх грошей або оформляйте довіренність на іншу особу.Робіть висновки.Я буду змушена звертатися у суд.


Может дело просто в технической ошибке,и у вас в дополнительном договоре указан номер депозитного счёта,вместо текущего?Тогда это ошибка сотрудника банка.Проверьте доп.соглашение,номер счёта 2620,или другой?ВТБ свифтует только на текущие,никаких карточных или депозитных счетов...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 13:36

  89geld89 написав:greenozon 04.05.2018 у мене закінчився вклад у валюті.Оскільки банк закрив своє відділення у Львові,була укладена додаткова угода,у якій зазначено реквізити депозитного рахунку у Ощадбанку для переказу SWIFT. До сих пір банк гроші не переказав,а депозит закінчився.Вибачився...і їдьте у Київ для отримання своїх грошей або оформляйте довіренність на іншу особу.Робіть висновки.Я буду змушена звертатися у суд.

Жоден банк вам SWIFT не відправить на депозитний рахунок ; тільки поточний
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 14:57

Re: ВТБ Банк

Неправда, можно отправить SWIFT перевод как на депозитный счет так и на карточный, мне в Ощад на Капитал счет 2935 (2630-по новому плану счетов) под старые сладкие проценты прекрасно отправляли и неоднократно например Мега, а ВТБ в Приват на карточный 2625 отправлял депо закончившийся с процентами и все доходило SWIFT переводом, что в Ощаде на депозитный, что в Привате на карточный .
Востаннє редагувалось Михалыч в Суб 19 тра, 2018 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 14:58

Re: ВТБ Банк

  Михалыч написав:а ВТБ в Приват на карточный 2625
Шутник вы однако.
Приват и 2625
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 15:00

  BBC написав:
  Михалыч написав:а ВТБ в Приват на карточный 2625
Шутник вы однако.
Приват и 2625


Мне выписка вам выложить с карты для выплат Привата или выписку с Ощада 2635 вклад Капитал?
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 15:41

  Михалыч написав:
  BBC написав:
  Михалыч написав:а ВТБ в Приват на карточный 2625
Шутник вы однако.
Приват и 2625


Мне выписка вам выложить с карты для выплат Привата или выписку с Ощада 2635 вклад Капитал?

В Привате нельзя перечислить на 2625, эти счета клиентам не доступны.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 17:08

Re: ВТБ Банк

  BBC написав:В Привате нельзя перечислить на 2625, эти счета клиентам не доступны.


Пипец, значит они по вашему мне персональный гешефт делают, я кроме SWIFT переводов на карту для выплат в Привате получаю еще и переводы вестерн, маниграм, риа, причем самый цимес, что такие переводы можно получить сидя дома через Приват 24, зачисляются мгновенно и они даже не снимают 0,5 % как при зачисление на карту для выплат SWIFT переводов, потом идешь когда надо/есть время и снимаешь с карты :)

P.S. хотя черт его знает, посмотрел реквизиты для SWIFT перевода в Приват 24 именно на них слал указав номер карты, в Приват 24 можно сформировать автоматом реквизиты для каждой карты и в них не пишется номер счета, а пишется номер карты, но это не меняет того факта, что SWIFT перевод доходит и прекрасно зачисляется в Привате на карту/карт счет. А в Ощад на Капитал, перепроверил, указывал 2635 (сейчас 2630 по новому плану счетов) и все зачислялось на Капитал.

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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 20:02

Re: Monobank

В Нацбанке предупредили вкладчиков о возможном банкротстве российских банков в Украине


https://www.ukr.net/#news/details/jekonomika/63353438/
Інкогніто
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