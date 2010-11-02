|
|
ВТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 тра, 2018 20:41
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 10760
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 629 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3362
|458643
|
|
|56313
|7239472
|
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4869
|783820
|
Суб 19 тра, 2018 13:23
THB