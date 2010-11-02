Представник банку сказав,що це помилка менеджера,який оформлював додаткову угоду.Менеджер не поставив відмітку про додаткову угоду у системі.Претензій до рахунків немає. Це повністю провина банку. Намагались через посередника нав"язати нову додаткову угоду. Проте банк відмовився нести додаткові витрати.Намагались тиснути,перекинути витрати за власну провину на мене.Як мінімум не порядно. Отже, у день закінчення вкладу раджу обов"язково телефонувати на гарячу лінію зранку. SWIFT переказ триває три робочих банківських дні і проконтролювати це неможливо. Чи хтось має аналогічну проблему?
Прикольно читать такие новости! Где в двух соседних абзацах написано "...российские финучреждения оказались не нужны крупным международным компаниям. Не нашлись и достойные частные инвесторы." и далее тут-же "Потенциальным покупателям на российский «Сбербанк» и «Проминвестбанк» в НБУ на днях отказали."
Так они, всё-таки, никому не нужны или вы (т.е. НБУ) не разрешаете никому их купить ? А ? Вы там определитесь для начала, а потом такие "новости" выдавайте.