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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 тра, 2018 20:41
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 20 тра, 2018 05:33
sens написав:
онивсеврут
Переможным громадянам воны не потрыбны. Грошенята,шо залышилысь вид продажу нырки и розрахункив за платижку поновому трэба виднэсть до дьэржьавнага ощадбанку, бо путiн нападэ
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dexter
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Ірина_
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