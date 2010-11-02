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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1289129012911292

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 20:41

  Інкогніто написав:В Нацбанке предупредили вкладчиков о возможном банкротстве российских банков в Украине


https://www.ukr.net/#news/details/jekonomika/63353438/
онивсеврут
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 05:33

  sens написав:
  Інкогніто написав:В Нацбанке предупредили вкладчиков о возможном банкротстве российских банков в Украине


https://www.ukr.net/#news/details/jekonomika/63353438/
онивсеврут

Переможным громадянам воны не потрыбны. Грошенята,шо залышилысь вид продажу нырки и розрахункив за платижку поновому трэба виднэсть до дьэржьавнага ощадбанку, бо путiн нападэ
dexter
 
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