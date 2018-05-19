Представник банку сказав,що це помилка менеджера,який оформлював додаткову угоду.Менеджер не поставив відмітку про додаткову угоду у системі.Претензій до рахунків немає. Це повністю провина банку. Намагались через посередника нав"язати нову додаткову угоду. Проте банк відмовився нести додаткові витрати.Намагались тиснути,перекинути витрати за власну провину на мене.Як мінімум не порядно. Отже, у день закінчення вкладу раджу обов"язково телефонувати на гарячу лінію зранку. SWIFT переказ триває три робочих банківських дні і проконтролювати це неможливо. Чи хтось має аналогічну проблему?
Прикольно читать такие новости! Где в двух соседних абзацах написано "...российские финучреждения оказались не нужны крупным международным компаниям. Не нашлись и достойные частные инвесторы." и далее тут-же "Потенциальным покупателям на российский «Сбербанк» и «Проминвестбанк» в НБУ на днях отказали."
Так они, всё-таки, никому не нужны или вы (т.е. НБУ) не разрешаете никому их купить ? А ? Вы там определитесь для начала, а потом такие "новости" выдавайте.
Прикольно читать такие новости! Где в двух соседних абзацах написано "...российские финучреждения оказались не нужны крупным международным компаниям. Не нашлись и достойные частные инвесторы." и далее тут-же "Потенциальным покупателям на российский «Сбербанк» и «Проминвестбанк» в НБУ на днях отказали."
Так они, всё-таки, никому не нужны или вы (т.е. НБУ) не разрешаете никому их купить ? А ? Вы там определитесь для начала, а потом такие "новости" выдавайте.
Просто они хотят забрать их себе,бесплатно,способом национализации.Так что виноват в кончине российских банков будет только смотрящий из нацбанка,если это случится...
89geld89 написав:Представник банку сказав,що це помилка менеджера,який оформлював додаткову угоду.Менеджер не поставив відмітку про додаткову угоду у системі.Претензій до рахунків немає. Це повністю провина банку. Намагались через посередника нав"язати нову додаткову угоду. Проте банк відмовився нести додаткові витрати.Намагались тиснути,перекинути витрати за власну провину на мене.Як мінімум не порядно. Отже, у день закінчення вкладу раджу обов"язково телефонувати на гарячу лінію зранку. SWIFT переказ триває три робочих банківських дні і проконтролювати це неможливо. Чи хтось має аналогічну проблему?
Надати їм інші реквізити (для перерахунку вкладу що закінчився) щоб не їхати до Києва не можете?
89geld89 написав:Представник банку сказав,що це помилка менеджера,який оформлював додаткову угоду.Менеджер не поставив відмітку про додаткову угоду у системі.Претензій до рахунків немає. Це повністю провина банку. Намагались через посередника нав"язати нову додаткову угоду. Проте банк відмовився нести додаткові витрати.Намагались тиснути,перекинути витрати за власну провину на мене.Як мінімум не порядно. Отже, у день закінчення вкладу раджу обов"язково телефонувати на гарячу лінію зранку. SWIFT переказ триває три робочих банківських дні і проконтролювати це неможливо. Чи хтось має аналогічну проблему?
Надати їм інші реквізити (для перерахунку вкладу що закінчився) щоб не їхати до Києва не можете?
новые реквизиты - это новое соглашение нужно подписывать ехать. реквизиты это же неотъемлемая часть доп соглашения. танцевать нужно от старого и настаивать на его исполнении.