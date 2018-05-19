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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1289129012911292

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 20:41

  Інкогніто написав:В Нацбанке предупредили вкладчиков о возможном банкротстве российских банков в Украине


https://www.ukr.net/#news/details/jekonomika/63353438/
онивсеврут
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 22:56

Представник банку сказав,що це помилка менеджера,який оформлював додаткову угоду.Менеджер не поставив відмітку про додаткову угоду у системі.Претензій до рахунків немає. Це повністю провина банку. Намагались через посередника нав"язати нову додаткову угоду. Проте банк відмовився нести додаткові витрати.Намагались тиснути,перекинути витрати за власну провину на мене.Як мінімум не порядно. Отже, у день закінчення вкладу раджу обов"язково телефонувати на гарячу лінію зранку. SWIFT переказ триває три робочих банківських дні і проконтролювати це неможливо. Чи хтось має аналогічну проблему?
89geld89
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 07:17

  Інкогніто написав:В Нацбанке предупредили вкладчиков о возможном банкротстве российских банков в Украине

https://www.ukr.net/#news/details/jekonomika/63353438/


Прикольно читать такие новости! :)
Где в двух соседних абзацах написано "...российские финучреждения оказались не нужны крупным международным компаниям. Не нашлись и достойные частные инвесторы."
и далее тут-же "Потенциальным покупателям на российский «Сбербанк» и «Проминвестбанк» в НБУ на днях отказали."

Так они, всё-таки, никому не нужны или вы (т.е. НБУ) не разрешаете никому их купить ? А ? Вы там определитесь для начала, а потом такие "новости" выдавайте.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 09:57

  LutsMan написав:
  Інкогніто написав:В Нацбанке предупредили вкладчиков о возможном банкротстве российских банков в Украине

https://www.ukr.net/#news/details/jekonomika/63353438/


Прикольно читать такие новости! :)
Где в двух соседних абзацах написано "...российские финучреждения оказались не нужны крупным международным компаниям. Не нашлись и достойные частные инвесторы."
и далее тут-же "Потенциальным покупателям на российский «Сбербанк» и «Проминвестбанк» в НБУ на днях отказали."

Так они, всё-таки, никому не нужны или вы (т.е. НБУ) не разрешаете никому их купить ? А ? Вы там определитесь для начала, а потом такие "новости" выдавайте.


Просто они хотят забрать их себе,бесплатно,способом национализации.Так что виноват в кончине российских банков будет только смотрящий из нацбанка,если это случится... :|
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:15

  89geld89 написав:Представник банку сказав,що це помилка менеджера,який оформлював додаткову угоду.Менеджер не поставив відмітку про додаткову угоду у системі.Претензій до рахунків немає. Це повністю провина банку. Намагались через посередника нав"язати нову додаткову угоду. Проте банк відмовився нести додаткові витрати.Намагались тиснути,перекинути витрати за власну провину на мене.Як мінімум не порядно. Отже, у день закінчення вкладу раджу обов"язково телефонувати на гарячу лінію зранку. SWIFT переказ триває три робочих банківських дні і проконтролювати це неможливо. Чи хтось має аналогічну проблему?

Надати їм інші реквізити (для перерахунку вкладу що закінчився) щоб не їхати до Києва не можете?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:44

  Квесторе_поверніться написав:
  89geld89 написав:Представник банку сказав,що це помилка менеджера,який оформлював додаткову угоду.Менеджер не поставив відмітку про додаткову угоду у системі.Претензій до рахунків немає. Це повністю провина банку. Намагались через посередника нав"язати нову додаткову угоду. Проте банк відмовився нести додаткові витрати.Намагались тиснути,перекинути витрати за власну провину на мене.Як мінімум не порядно. Отже, у день закінчення вкладу раджу обов"язково телефонувати на гарячу лінію зранку. SWIFT переказ триває три робочих банківських дні і проконтролювати це неможливо. Чи хтось має аналогічну проблему?

Надати їм інші реквізити (для перерахунку вкладу що закінчився) щоб не їхати до Києва не можете?

новые реквизиты - это новое соглашение нужно подписывать ехать. реквизиты это же неотъемлемая часть доп соглашения. танцевать нужно от старого и настаивать на его исполнении.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:49

  Інкогніто написав:В Нацбанке предупредили вкладчиков о возможном банкротстве российских банков в Украине

https://www.ukr.net/#news/details/jekonomika/63353438/

в Украине нет российских банков, а есть украинские банки с российским капиталом...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:07

Re: ВТБ Банк

  Тракторист написав:в Украине нет российских банков, а есть украинские банки с российским капиталом...


Золоті слова. як жаль що мало хто це усвідомлює...
що вони кредують укр. людей і укр. підприємства. які роблять власну продукцію і тд ітп

ну але раз прийшла вказівка зверху - убрать, то убірають.
+50грн !
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greenozon
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