Так державні банки й так згортають свій бізнес вчасно докапіталізовуючи доньок. Навіть Сбербанк свої відділення в Києві суттєво зменшив. А от банки з недержавним російським капіталом можуть й постраждати від дій НБУ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 тра, 2018 18:24
Так державні банки й так згортають свій бізнес вчасно докапіталізовуючи доньок. Навіть Сбербанк свої відділення в Києві суттєво зменшив. А от банки з недержавним російським капіталом можуть й постраждати від дій НБУ.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 20 тра, 2018 18:27
Фарс вже страждає.
А банки супостата вже давно страждають.
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