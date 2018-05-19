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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 тра, 2018 18:24
Квесторе_поверніться написав: Тракторист написав:
российским капиталом
Державним капіталом.
Страхів наганяють...щоб депо забирали.
Так державні банки й так згортають свій бізнес вчасно докапіталізовуючи доньок. Навіть Сбербанк свої відділення в Києві суттєво зменшив. А от банки з недержавним російським капіталом можуть й постраждати від дій НБУ.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 18:27
BBC написав: Квесторе_поверніться написав: Тракторист написав:
российским капиталом
Державним капіталом.
Страхів наганяють...щоб депо забирали.
Так державні банки й так згортають свій бізнес вчасно докапіталізовуючи доньок. Навіть Сбербанк свої відділення в Києві суттєво зменшив. А от банки з недержавним російським капіталом можуть й постраждати від дій НБУ
.
Фарс вже страждає.
А банки супостата вже давно страждають.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 18:30
Квесторе_поверніться написав:
А банки супостата вже давно страждають.
Нажаль, страждає вся банківська система України та її клієнти.
Росіяни й інші банки з іноземним капіталом спалили купу грошей в нашій системі, але залишились з гордим обличчям. А от банки з українськими власниками стали клієнтами ФГВФО.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 19:32
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
А банки супостата вже давно страждають.
Нажаль, страждає вся банківська система України та її клієнти.
Росіяни й інші банки з іноземним капіталом спалили купу грошей в нашій системі, але залишились з гордим обличчям. А от банки з українськими власниками стали клієнтами ФГВФО.
И до сих пора юга никого в цугундер не загнал.(из хозяев)
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Додано: Нед 20 тра, 2018 19:46
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
А банки супостата вже давно страждають.
Нажаль, страждає вся банківська система України та її клієнти.
Росіяни й інші банки з іноземним капіталом спалили купу грошей в нашій системі, але залишились з гордим обличчям. А от банки з українськими власниками стали клієнтами ФГВФО.
Війна, втрата територій, втрата активів. Кратний девал.
Багато власників банок вирішили свій бізнес не спасати а вивести активи.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 19:49
Квесторе_поверніться написав: BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
А банки супостата вже давно страждають.
Нажаль, страждає вся банківська система України та її клієнти.
Росіяни й інші банки з іноземним капіталом спалили купу грошей в нашій системі, але залишились з гордим обличчям. А от банки з українськими власниками стали клієнтами ФГВФО.
Війна, втрата територій, втрата активів. Кратний девал.
Багато власників банок вирішили свій бізнес не спасати а вивести активи.
Спасать никто не собирался, все ждали момента.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 19:52
Ratatui, Мінфін спас Приват, спасає всі державні банки.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 19:56
Квесторе_поверніться написав:Ratatui
, Мінфін спас Приват, спасає всі державні банки.
Не минфин, а беня. Он первый мог слиться мотивируя отбором банка в путляндии, большими залипами в Крыму и.т.д.. А минфин руками шоколадных напечатал бумаги и его отобрал.
Думаю после очередных выборов и пролёта некоторых над Винницей мы узнаем очень много интересного из жизни того же бегемота в годы какао бобов.
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