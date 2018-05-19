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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1290129112921293

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 18:24

  Квесторе_поверніться написав:
  Тракторист написав:российским капиталом

Державним капіталом.
Страхів наганяють...щоб депо забирали.

Так державні банки й так згортають свій бізнес вчасно докапіталізовуючи доньок. Навіть Сбербанк свої відділення в Києві суттєво зменшив. А от банки з недержавним російським капіталом можуть й постраждати від дій НБУ.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 18:27

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Тракторист написав:российским капиталом

Державним капіталом.
Страхів наганяють...щоб депо забирали.

Так державні банки й так згортають свій бізнес вчасно докапіталізовуючи доньок. Навіть Сбербанк свої відділення в Києві суттєво зменшив. А от банки з недержавним російським капіталом можуть й постраждати від дій НБУ.

Фарс вже страждає.
А банки супостата вже давно страждають.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 18:30

Re: ВТБ Банк

  Квесторе_поверніться написав:А банки супостата вже давно страждають.

Нажаль, страждає вся банківська система України та її клієнти.
Росіяни й інші банки з іноземним капіталом спалили купу грошей в нашій системі, але залишились з гордим обличчям. А от банки з українськими власниками стали клієнтами ФГВФО.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:32

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:А банки супостата вже давно страждають.

Нажаль, страждає вся банківська система України та її клієнти.
Росіяни й інші банки з іноземним капіталом спалили купу грошей в нашій системі, але залишились з гордим обличчям. А от банки з українськими власниками стали клієнтами ФГВФО.


И до сих пора юга никого в цугундер не загнал.(из хозяев)
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:46

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:А банки супостата вже давно страждають.

Нажаль, страждає вся банківська система України та її клієнти.
Росіяни й інші банки з іноземним капіталом спалили купу грошей в нашій системі, але залишились з гордим обличчям. А от банки з українськими власниками стали клієнтами ФГВФО.

Війна, втрата територій, втрата активів. Кратний девал.
Багато власників банок вирішили свій бізнес не спасати а вивести активи.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:49

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:А банки супостата вже давно страждають.

Нажаль, страждає вся банківська система України та її клієнти.
Росіяни й інші банки з іноземним капіталом спалили купу грошей в нашій системі, але залишились з гордим обличчям. А от банки з українськими власниками стали клієнтами ФГВФО.

Війна, втрата територій, втрата активів. Кратний девал.
Багато власників банок вирішили свій бізнес не спасати а вивести активи.


Спасать никто не собирался, все ждали момента.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:52

Ratatui, Мінфін спас Приват, спасає всі державні банки.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:56

  Квесторе_поверніться написав:Ratatui, Мінфін спас Приват, спасає всі державні банки.


Не минфин, а беня. Он первый мог слиться мотивируя отбором банка в путляндии, большими залипами в Крыму и.т.д.. А минфин руками шоколадных напечатал бумаги и его отобрал.

Думаю после очередных выборов и пролёта некоторых над Винницей мы узнаем очень много интересного из жизни того же бегемота в годы какао бобов.
Ratatui
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