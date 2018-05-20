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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1291129212931294

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 20:18

  Ratatui написав:Квесторе_поверніться

Он бы стал тогда кого-то слушать? :mrgreen: Весь шоколад в Киеве отсиживался пока он с Корбаном в Днепре камазы на рельсы расставлял. Поэтому подождите окончания выборов и узнаете много интересного.

Став би...і без варіантів.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 20:45

Как бы оффтоп пошел... И особенно умиляет, когда в ветке ВТБ уже на протяжении длительного времени по поводу и без повода пишут люди, никакого отношения к банку давно (или вообще) не имеющие. Может это дело как-то оплачивается? ))
ishvara
 
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