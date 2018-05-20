Став би...і без варіантів.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 тра, 2018 20:18
Додано: Нед 20 тра, 2018 20:45
Как бы оффтоп пошел... И особенно умиляет, когда в ветке ВТБ уже на протяжении длительного времени по поводу и без повода пишут люди, никакого отношения к банку давно (или вообще) не имеющие. Может это дело как-то оплачивается? ))
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