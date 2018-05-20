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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:50
ishvara написав:
Как бы оффтоп пошел... И особенно умиляет, когда в ветке ВТБ уже на протяжении длительного времени по поводу и без повода пишут люди, никакого отношения к банку давно (или вообще) не имеющие. Может это дело как-то оплачивается? ))
Отож-бо й воно.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 21:55
Квесторе_поверніться написав: Ratatui написав:Квесторе_поверніться Он бы стал тогда кого-то слушать
?
Весь шоколад в Киеве отсиживался пока он с Корбаном в Днепре камазы на рельсы расставлял. Поэтому подождите окончания выборов и узнаете много интересного.
Став би...і без варіантів.
Имя сестра? Имя???
Кого бы он послушал назовите фигуры из 2014.
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