Отож-бо й воно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:50
Отож-бо й воно.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:55
Имя сестра? Имя??? Кого бы он послушал назовите фигуры из 2014.
Додано: Пон 21 тра, 2018 02:08
Scotch
В начале марта оформил доп.соглашение в Киевском отд. на перевод SWIFT в Ощад на депозит 2630. В Ощаде подтвердили, что получить SWIFT перевод на депозит с пополнением 2630 проблем нет. Осталось подождать 2 недели.
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