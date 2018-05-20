Отож-бо й воно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:50
Отож-бо й воно.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:55
Имя сестра? Имя??? Кого бы он послушал назовите фигуры из 2014.
Додано: Пон 21 тра, 2018 02:08
Scotch
В начале марта оформил доп.соглашение в Киевском отд. на перевод SWIFT в Ощад на депозит 2630. В Ощаде подтвердили, что получить SWIFT перевод на депозит с пополнением 2630 проблем нет. Осталось подождать 2 недели.
Додано: Пон 21 тра, 2018 13:57
Це старі депо в Моєму банку можна поповнювати без обмежень.
Цікаво, якщо сума переказу прийде більше дозволеної суми поповнення шо банка буде робити?
Додано: Пон 21 тра, 2018 14:22
Re: ВТБ Банк
Понд з хвостиком буксів видали без фінмону, перед закінченням телефонували на предмет шо буду робити
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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