Отож-бо й воно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:50
Отож-бо й воно.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:55
Имя сестра? Имя??? Кого бы он послушал назовите фигуры из 2014.
Додано: Пон 21 тра, 2018 02:08
Scotch
В начале марта оформил доп.соглашение в Киевском отд. на перевод SWIFT в Ощад на депозит 2630. В Ощаде подтвердили, что получить SWIFT перевод на депозит с пополнением 2630 проблем нет. Осталось подождать 2 недели.
Додано: Пон 21 тра, 2018 13:57
Це старі депо в Моєму банку можна поповнювати без обмежень.
Цікаво, якщо сума переказу прийде більше дозволеної суми поповнення шо банка буде робити?
Додано: Пон 21 тра, 2018 14:22
Re: ВТБ Банк
Понд з хвостиком буксів видали без фінмону, перед закінченням телефонували на предмет шо буду робити
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:41
Забрав €€€€ вклад по терміну без проблем
ВТБ тримає марку ®
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Пон 21 тра, 2018 14:55
шановні останні дописувачі!
і куди далі плануєте інвестувати
рубанки хоть і тримають планку обслуговування, зате по % вже не такі цікаві як рік-два тому
+50грн !
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Додано: Пон 21 тра, 2018 15:04
Е-ліцензія – індивідуальна електронна ліцензія, обов’язково необхідна для здійснення таких валютних операцій:
інвестиції за кордон (наприклад, купівля акцій закордонних компаній);
розміщення коштів на власних рахунках за межами України;
З електронною ліцензією ви можете щороку перераховувати іноземну валюту за кордон на загальну суму до 50 000 доларів США (в еквіваленті).
Видача е-ліцензії
безкоштовно
Надсилання SWIFT-платежу
0,5% від суми, min 5 грн, але не більше 500 USD + 12 USD в грн за курсом НБУ
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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