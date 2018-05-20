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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1291129212931294

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:50

  ishvara написав:Как бы оффтоп пошел... И особенно умиляет, когда в ветке ВТБ уже на протяжении длительного времени по поводу и без повода пишут люди, никакого отношения к банку давно (или вообще) не имеющие. Может это дело как-то оплачивается? ))

Отож-бо й воно.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:55

  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:Квесторе_поверніться

Он бы стал тогда кого-то слушать? :mrgreen: Весь шоколад в Киеве отсиживался пока он с Корбаном в Днепре камазы на рельсы расставлял. Поэтому подождите окончания выборов и узнаете много интересного.

Став би...і без варіантів.


Имя сестра? Имя??? :mrgreen: Кого бы он послушал назовите фигуры из 2014.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 02:08

Scotch
В начале марта оформил доп.соглашение в Киевском отд. на перевод SWIFT в Ощад на депозит 2630. В Ощаде подтвердили, что получить SWIFT перевод на депозит с пополнением 2630 проблем нет. Осталось подождать 2 недели.
Muzzy
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:57

  Muzzy написав:Scotch
В начале марта оформил доп.соглашение в Киевском отд. на перевод SWIFT в Ощад на депозит 2630. В Ощаде подтвердили, что получить SWIFT перевод на депозит с пополнением 2630 проблем нет. Осталось подождать 2 недели.

Це старі депо в Моєму банку можна поповнювати без обмежень.
Цікаво, якщо сума переказу прийде більше дозволеної суми поповнення шо банка буде робити?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:22

Re: ВТБ Банк

Понд з хвостиком буксів видали без фінмону, перед закінченням телефонували на предмет шо буду робити
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:41

Забрав €€€€ вклад по терміну без проблем
ВТБ тримає марку ®
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:55

шановні останні дописувачі!
і куди далі плануєте інвестувати
рубанки хоть і тримають планку обслуговування, зате по % вже не такі цікаві як рік-два тому
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:04

  greenozon написав:шановні останні дописувачі!
і куди далі плануєте інвестувати
рубанки хоть і тримають планку обслуговування, зате по % вже не такі цікаві як рік-два тому

https://privatbank.ua/get-e-licens
Е-ліцензія – індивідуальна електронна ліцензія, обов’язково необхідна для здійснення таких валютних операцій:
інвестиції за кордон (наприклад, купівля акцій закордонних компаній);

розміщення коштів на власних рахунках за межами України;

З електронною ліцензією ви можете щороку перераховувати іноземну валюту за кордон на загальну суму до 50 000 доларів США (в еквіваленті).
Видача е-ліцензії
безкоштовно

Надсилання SWIFT-платежу
0,5% від суми, min 5 грн, але не більше 500 USD + 12 USD в грн за курсом НБУ
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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