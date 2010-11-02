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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:38

  ishvara написав:А вот мне интересно, для чего ВТБ все же пытается удерживать вкладчиков и переводить их к себе из БМ, если вклады - это лишние расходы, и банк все равно сворачивается? Кто-то может подсказать?

Хоче ліквідністю підкріпитись...а там видно буде.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:44

ну у них ватаонлайн долго раздупляется.
уже закончился раб.день 21.05.2018, а вклад Антистрессовый по 19.05.2018 так и весит непереоформленный.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:47

  Квесторе_поверніться написав:
  ishvara написав:А вот мне интересно, для чего ВТБ все же пытается удерживать вкладчиков и переводить их к себе из БМ, если вклады - это лишние расходы, и банк все равно сворачивается? Кто-то может подсказать?

Хоче ліквідністю підкріпитись...а там видно буде.

Надеются на выборы-2019?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:52

Надіються на Суди. Що вдасться щось відсудити.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:54

А что, у нас есть справедливые суды? ))
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:56

  ishvara написав:А что, у нас есть справедливые суды? ))

Які вже маємо...просто слід бути в темі...і можна з ними працювати...мабуть. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:58

Квесторе_поверніться
И то верно.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 18:14

  greenozon написав:е-ліцензія - це засіб досягнення мети, але яка ж мета?
до речі, ви вже робили собі власне цю е-ліцензію, дійсно коштує 0 грн? (бачив в інших банках беруть пару тис. грн за її виготовлення)
ця ліцензія (коли буде видана) дійсна лише 1 день, в день видачі?

Мета
купівля акцій закордонних компаній
розміщення коштів на власних рахунках за межами України
---
Так 0 грн
Яка вартість оформлення/анулювання Е-ліцензії?
Видача/анулювання ПриватБанком електронної ліцензії здійснюється безкоштовно.
---
Так 1 день
Протягом якого часу доступне здійснення валютних операцій за Е-ліцензією?
Здійснення фінансових операцій за Е-ліцензією можливе тільки в день її отримання.
----
На сайті Приват банку щира правда
https://privatbank.ua/get-e-licens
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 18:42

але для отримання е-ліцензії треба підтверджуючі доходи документи

наскільки розумію ви за кордоном, то як бути із цим?
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 19:04

  greenozon написав:але для отримання е-ліцензії треба підтверджуючі доходи документи

наскільки розумію ви за кордоном, то як бути із цим?

Всі необхідні документи в мене є
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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