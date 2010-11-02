ishvara написав:А вот мне интересно, для чего ВТБ все же пытается удерживать вкладчиков и переводить их к себе из БМ, если вклады - это лишние расходы, и банк все равно сворачивается? Кто-то может подсказать?
ishvara написав:А вот мне интересно, для чего ВТБ все же пытается удерживать вкладчиков и переводить их к себе из БМ, если вклады - это лишние расходы, и банк все равно сворачивается? Кто-то может подсказать?
greenozon написав:е-ліцензія - це засіб досягнення мети, але яка ж мета? до речі, ви вже робили собі власне цю е-ліцензію, дійсно коштує 0 грн? (бачив в інших банках беруть пару тис. грн за її виготовлення) ця ліцензія (коли буде видана) дійсна лише 1 день, в день видачі?
Мета купівля акцій закордонних компаній розміщення коштів на власних рахунках за межами України --- Так 0 грн Яка вартість оформлення/анулювання Е-ліцензії? Видача/анулювання ПриватБанком електронної ліцензії здійснюється безкоштовно. --- Так 1 день Протягом якого часу доступне здійснення валютних операцій за Е-ліцензією? Здійснення фінансових операцій за Е-ліцензією можливе тільки в день її отримання. ---- На сайті Приват банку щира правда https://privatbank.ua/get-e-licens
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer