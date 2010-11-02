Квесторе_поверніться написав:
Це старі депо в Моєму банку можна поповнювати без обмежень.
Цікаво, якщо сума переказу прийде більше дозволеної суми поповнення шо банка буде робити?
У меня меньше 100к дол, поэтому не прийдет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 19:20
У меня меньше 100к дол, поэтому не прийдет.
Додано: Пон 21 тра, 2018 19:59
Информация из ИБ.
"Шановний клієнте! Звертаємо Вашу увагу на те, що позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «ВТБ БАНК» 24 квітня 2018 року прийнято рішення про зміну найменування ПАТ «ВТБ БАНК», а саме: - повне українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК» змінено на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК»; - повне російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВТБ БАНК» змінено на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВТБ БАНК»; - повне англійською мовою: PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «VTB BANK» змінено на JOINT-STOCK COMPANY «VTB BANK»; - скорочене українською мовою: ПАТ «ВТБ БАНК» змінено на АТ «ВТБ БАНК»; - скорочене російською мовою: ПАО «ВТБ БАНК» змінено на АО «ВТБ БАНК»; - скорочене англійською мовою: PJSC «VTB BANK» змінено на JSC «VTB BANK». 18 травня 2018 року здійснена державна реєстрація та Статут АТ «ВТБ БАНК» в новій редакції набув чинності. АТ «ВТБ БАНК», код ЄДРПОУ 14359319, є правонаступником всіх прав та обов’язків ПАТ «ВТБ БАНК»."
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