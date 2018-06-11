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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 19:20

  Квесторе_поверніться написав:
  Muzzy написав:Scotch
В начале марта оформил доп.соглашение в Киевском отд. на перевод SWIFT в Ощад на депозит 2630. В Ощаде подтвердили, что получить SWIFT перевод на депозит с пополнением 2630 проблем нет. Осталось подождать 2 недели.

Це старі депо в Моєму банку можна поповнювати без обмежень.
Цікаво, якщо сума переказу прийде більше дозволеної суми поповнення шо банка буде робити?

У меня меньше 100к дол, поэтому не прийдет.
Muzzy
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 19:59

Информация из ИБ.
"Шановний клієнте! Звертаємо Вашу увагу на те, що позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «ВТБ БАНК» 24 квітня 2018 року прийнято рішення про зміну найменування ПАТ «ВТБ БАНК», а саме: - повне українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК» змінено на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК»; - повне російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВТБ БАНК» змінено на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВТБ БАНК»; - повне англійською мовою: PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «VTB BANK» змінено на JOINT-STOCK COMPANY «VTB BANK»; - скорочене українською мовою: ПАТ «ВТБ БАНК» змінено на АТ «ВТБ БАНК»; - скорочене російською мовою: ПАО «ВТБ БАНК» змінено на АО «ВТБ БАНК»; - скорочене англійською мовою: PJSC «VTB BANK» змінено на JSC «VTB BANK». 18 травня 2018 року здійснена державна реєстрація та Статут АТ «ВТБ БАНК» в новій редакції набув чинності. АТ «ВТБ БАНК», код ЄДРПОУ 14359319, є правонаступником всіх прав та обов’язків ПАТ «ВТБ БАНК»."
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:00

VTB Bank повідомляє, що з 29.05.2018 року призупиняється продаж продукту «Іменний ощадний (депозитний) сертифікат».
https://vtb.ua/about/press-centre/publi ... rtif-kat-/
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:10

початок (вірніше продовження?) операції згортання
на БМ відкатали і по накатаній!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:17

Господа, Ваше мнение
Заканчивается валютный депо.
1) Целесообразно продлевать/открывать новый? г. Харьков.
2) Что слышно с закрытием отделения в Харькове до конца года?
3) Что будет с депо, если захотят уйти до конца года из Харькова. Переведут действующее депо в валюте в другой банк бесплатно?
4)Может открыть столбы на год на всякий случай?
Спасибо за Ваши ответы
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:57

  Алексей77 написав:1) Целесообразно продлевать/открывать новый?

сейчас очень высоки риски связанные со страной, так что моё мнение сейчас лучше валюту выносить из всех банков до смены власти в следующем году, а заносить ли её потом обратно будете решать в зависимости от степени адекватности новой власти...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:16

Где держать, если на вынос?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:21

  Алексей77 написав:Где держать, если на вынос?

если вам не приемлемы наличные, то положите в банк в нормальной стабильной стране. желательно что бы валюта страны совпадала с валютой вклада..
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:56

  Алексей77 написав:Господа, Ваше мнение
Заканчивается валютный депо.
1) Целесообразно продлевать/открывать новый? г. Харьков.
2) Что слышно с закрытием отделения в Харькове до конца года?
3) Что будет с депо, если захотят уйти до конца года из Харькова. Переведут действующее депо в валюте в другой банк бесплатно?
4)Может открыть столбы на год на всякий случай?
Спасибо за Ваши ответы


1+2. Не из Харькова не подскажу.
3. Вас переведут на обслуживание вероятно в Киев. До закрытия вашего отделения можно оформить свифт(бесплатно) в другой банк, уйдет по окончании депо.
4. Так и сделал но до конца года.
vcy
 
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