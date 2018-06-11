Квесторе_поверніться написав:
Це старі депо в Моєму банку можна поповнювати без обмежень.
Цікаво, якщо сума переказу прийде більше дозволеної суми поповнення шо банка буде робити?
У меня меньше 100к дол, поэтому не прийдет.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 19:20
У меня меньше 100к дол, поэтому не прийдет.
Додано: Пон 21 тра, 2018 19:59
Информация из ИБ.
"Шановний клієнте! Звертаємо Вашу увагу на те, що позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «ВТБ БАНК» 24 квітня 2018 року прийнято рішення про зміну найменування ПАТ «ВТБ БАНК», а саме: - повне українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК» змінено на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК»; - повне російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВТБ БАНК» змінено на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВТБ БАНК»; - повне англійською мовою: PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «VTB BANK» змінено на JOINT-STOCK COMPANY «VTB BANK»; - скорочене українською мовою: ПАТ «ВТБ БАНК» змінено на АТ «ВТБ БАНК»; - скорочене російською мовою: ПАО «ВТБ БАНК» змінено на АО «ВТБ БАНК»; - скорочене англійською мовою: PJSC «VTB BANK» змінено на JSC «VTB BANK». 18 травня 2018 року здійснена державна реєстрація та Статут АТ «ВТБ БАНК» в новій редакції набув чинності. АТ «ВТБ БАНК», код ЄДРПОУ 14359319, є правонаступником всіх прав та обов’язків ПАТ «ВТБ БАНК»."
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:00
VTB Bank повідомляє, що з 29.05.2018 року призупиняється продаж продукту «Іменний ощадний (депозитний) сертифікат».
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:10
початок (вірніше продовження?) операції згортання
на БМ відкатали і по накатаній!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Вів 12 чер, 2018 09:17
Господа, Ваше мнение
Заканчивается валютный депо.
1) Целесообразно продлевать/открывать новый? г. Харьков.
2) Что слышно с закрытием отделения в Харькове до конца года?
3) Что будет с депо, если захотят уйти до конца года из Харькова. Переведут действующее депо в валюте в другой банк бесплатно?
4)Может открыть столбы на год на всякий случай?
Спасибо за Ваши ответы
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Вів 12 чер, 2018 09:57
сейчас очень высоки риски связанные со страной, так что моё мнение сейчас лучше валюту выносить из всех банков до смены власти в следующем году, а заносить ли её потом обратно будете решать в зависимости от степени адекватности новой власти...
Додано: Вів 12 чер, 2018 11:16
Где держать, если на вынос?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Вів 12 чер, 2018 11:21
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:56
1+2. Не из Харькова не подскажу.
3. Вас переведут на обслуживание вероятно в Киев. До закрытия вашего отделения можно оформить свифт(бесплатно) в другой банк, уйдет по окончании депо.
4. Так и сделал но до конца года.
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:58
Алексей77, рекомендую прислушаться к советам Cler.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Зараз переглядають цей форум: andresBeck, IGNAT, Lost, lubopytnaya і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|