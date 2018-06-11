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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1294129512961297

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 19:13

Re: ВТБ Банк

  Cler написав:то положите в банк в нормальной стабильной стране.

і як наприклад ЛЕГАЛЬНО це зробити н суму > 10K?
(до 10К дозволяється вивозити задекларувавши в документах)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 19:34

  greenozon написав:
  Cler написав:то положите в банк в нормальной стабильной стране.

і як наприклад ЛЕГАЛЬНО це зробити н суму > 10K?
(до 10К дозволяється вивозити задекларувавши в документах)

До 10К без декларування. Більші суми декларуються.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 19:36

Re: ВТБ Банк

  Квесторе_поверніться написав:Більші суми декларуються.

не зовсім так. задекларувати мало, треба доказові документи походження грошей (для >10K)
до 10К можна просто вписати в декларацію при виїзді без пояснення походження.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлень: 2230
З нами з: 01.06.14
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Подякували: 61 раз.
 
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  #<1 ... 1294129512961297
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