і як наприклад ЛЕГАЛЬНО це зробити н суму > 10K?
(до 10К дозволяється вивозити задекларувавши в документах)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 чер, 2018 19:13
Re: ВТБ Банк
і як наприклад ЛЕГАЛЬНО це зробити н суму > 10K?
(до 10К дозволяється вивозити задекларувавши в документах)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Вів 12 чер, 2018 19:34
Додано: Вів 12 чер, 2018 19:36
Re: ВТБ Банк
не зовсім так. задекларувати мало, треба доказові документи походження грошей (для >10K)
до 10К можна просто вписати в декларацію при виїзді без пояснення походження.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
|