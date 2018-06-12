і як наприклад ЛЕГАЛЬНО це зробити н суму > 10K?
(до 10К дозволяється вивозити задекларувавши в документах)
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Додано: Вів 12 чер, 2018 19:13
Re: ВТБ Банк
і як наприклад ЛЕГАЛЬНО це зробити н суму > 10K?
(до 10К дозволяється вивозити задекларувавши в документах)
+50грн !
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Додано: Вів 12 чер, 2018 19:34
Додано: Вів 12 чер, 2018 19:36
Re: ВТБ Банк
не зовсім так. задекларувати мало, треба доказові документи походження грошей (для >10K)
до 10К можна просто вписати в декларацію при виїзді без пояснення походження.
+50грн !
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Додано: Сер 13 чер, 2018 09:49
Если это деньги снятые с вашего счета, то 30 дней можно вывезти/письменно задекларировать сумму больше 10К но надо будет пройти по "красному коридору" Украинской таможне показать/письменно задекларировать, что эти деньги сняты с вашего счета в банке т.е. предъявить квитанцию о снятие с Вашего банковского счета+выписку на которой отражено снятие наличности с вашего личного счёта в банке. Данная выписки+квитанция действуют и принимаются в течение 30 календарных дней, начиная со дня выдачи, желательно что бы вся вывозимая сумма была снята одной квитанцией.
хотя в своем письме НБУ говорит о 90 днях действительности квитанции/выписки и квитанций о валютообмене
и не забудьте задекларировать ввозимую сумму в страну в которой Вы будете открывать счет, в случае если сумма большая эти декларации будут для забугорных банков документами о легальности происхождения денег и должны позволить Вам без проблем открыть счет/вклад в заграничном банке.
P.S. до 10К можно декларировать устно по "зеленому коридору", не обязательно письменно декларировать.
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