і як наприклад ЛЕГАЛЬНО це зробити н суму > 10K?
(до 10К дозволяється вивозити задекларувавши в документах)
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Додано: Вів 12 чер, 2018 19:13
Re: ВТБ Банк
і як наприклад ЛЕГАЛЬНО це зробити н суму > 10K?
(до 10К дозволяється вивозити задекларувавши в документах)
+50грн !
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Додано: Вів 12 чер, 2018 19:34
Додано: Вів 12 чер, 2018 19:36
Re: ВТБ Банк
не зовсім так. задекларувати мало, треба доказові документи походження грошей (для >10K)
до 10К можна просто вписати в декларацію при виїзді без пояснення походження.
+50грн !
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Додано: Сер 13 чер, 2018 09:49
Если это деньги снятые с вашего счета, то 30 дней можно вывезти/письменно задекларировать сумму больше 10К но надо будет пройти по "красному коридору" Украинской таможне показать/письменно задекларировать, что эти деньги сняты с вашего счета в банке т.е. предъявить квитанцию о снятие с Вашего банковского счета+выписку на которой отражено снятие наличности с вашего личного счёта в банке. Данная выписки+квитанция действуют и принимаются в течение 30 календарных дней, начиная со дня выдачи, желательно что бы вся вывозимая сумма была снята одной квитанцией.
хотя в своем письме НБУ говорит о 90 днях действительности квитанции/выписки и квитанций о валютообмене
и не забудьте задекларировать ввозимую сумму в страну в которой Вы будете открывать счет, в случае если сумма большая эти декларации будут для забугорных банков документами о легальности происхождения денег и должны позволить Вам без проблем открыть счет/вклад в заграничном банке.
P.S. до 10К можно декларировать устно по "зеленому коридору", не обязательно письменно декларировать.
Додано: Сер 13 чер, 2018 16:08
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:49
Совершенно верно, если спросят, если нет-то нет, главное что бы было меньше 10 тыс в эквиваленте всех валют всего и тогда смело идете по зеленому коридору, я не припомню ни одного случая что бы человек пострадал если сам первым не задекларировал устно сумму до 10 тыс. Ответственность есть если больше 10 тыс. не задекларировать письменно вплоть до конфискации суммы больше 10 тыс. если найдут, но лучше не рисковать и декларировать суммы больше 10 тыс. письменно.
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