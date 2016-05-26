Додано: Сер 13 чер, 2018 09:49

greenozon написав: Cler написав: то положите в банк в нормальной стабильной стране. то положите в банк в нормальной стабильной стране.

і як наприклад ЛЕГАЛЬНО це зробити н суму > 10K?

(до 10К дозволяється вивозити задекларувавши в документах) і як наприклад ЛЕГАЛЬНО це зробити н суму > 10K?(до 10К дозволяється вивозити задекларувавши в документах)

Если это деньги снятые с вашего счета, то 30 дней можно вывезти/письменно задекларировать сумму больше 10К но надо будет пройти по "красному коридору" Украинской таможне показать/письменно задекларировать, что эти деньги сняты с вашего счета в банке т.е. предъявить квитанцию о снятие с Вашего банковского счета+выписку на которой отражено снятие наличности с вашего личного счёта в банке. Данная выписки+квитанция действуют и принимаются в течение 30 календарных дней, начиная со дня выдачи, желательно что бы вся вывозимая сумма была снята одной квитанцией.хотя в своем письме НБУ говорит о 90 днях действительности квитанции/выписки и квитанций о валютообменеи не забудьте задекларировать ввозимую сумму в страну в которой Вы будете открывать счет, в случае если сумма большая эти декларации будут для забугорных банков документами о легальности происхождения денег и должны позволить Вам без проблем открыть счет/вклад в заграничном банке.P.S. до 10К можно декларировать устно по "зеленому коридору", не обязательно письменно декларировать.